В Рузе завершили капитальный ремонт очистных сооружений

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16 августа реализован муниципальный контракт на капитальный ремонт канализационных очистных сооружений, предназначенных для транспортировки и очистки сточных вод, расположенных на промзоне в Рузе. Об этом сообщает прес-служба администрации округа.

Были проведены работы по замене трубопроводов водоотведения коллекторов, армированию и бетонированию стен, герметизации швов, смонтированы камеры водоотведения, произведена гидроизоляция резервуаров, монтаж и установка водоочистного оборудования, выполнено облагораживание мест общего пользования.

Очистные сооружения в Рузе мощностью 10 тыс. куб. м/сутки обслуживают 124 многоквартирных дома, где проживает более 13,4 тыс. граждан, а также 10 социальных объектов.

Готовность объекта — 100%.

В настоящее время очистные работают в штатном режиме.

«Капитальный ремонт одного из крупнейших коммунальных объектов улучшит качество очистки сточных вод и повысит надежность системы водоотведения, что, безусловно, в пользу наших жителей, которые будут получать качественные коммунальные услуги, и в пользу экологии», — подчеркнул глава Рузского городского округа Николай Пархоменко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.