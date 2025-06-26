В Рузе проинспектировали подвалы МКД на предмет подтоплений

Первый замглавы Рузского муниципального округа Виталий Пархоменко совместно с представителями территориального отдела «Руза» и представителем обслуживающей организации УК «РеАл-Сервис» провел рабочую поездку и произвел осмотр подвальных помещений многоквартирных домов, расположенных в Рузе на ул. Микрорайон (дома № 16А и 16Б). Поводом для проведения осмотра послужили неоднократные обращения от жильцов указанных зданий на систематическое подтопление подвалов канализационными стоками, вследствие которого квартиры первых этажей регулярно страдают от неприятного запаха сырости и канализации, сообщает пресс-служба администрации округа.

«В ходе обследования было установлено, что непосредственно во время проверки помещения подвала оказались сухими, признаков протечек на трубопроводах выявлено не было. Тем не менее, сама повторяемость аналогичных случаев подтопления свидетельствует о наличии проблемы, которую нельзя игнорировать», — прокомментировал Виталий Пархоменко.

По итогам проведенного анализа выяснилось, что основной причиной регулярного затопления является неправильное использование жителями системы водоотведения в домах. Так, часто жильцами спускаются в систему канализации бытовые отходы, такие как тряпки, использованные детские подгузники, средства гигиены животных (например, наполнитель кошачьего туалета), прочие предметы, способные вызвать серьезные затруднения работы коммуникаций и привести к периодическим засорам и обратной циркуляции сточных вод обратно в подвальные помещения.

В администрации Рузского муниципального округа подчеркнули, что строгое следование правилам эксплуатации канализационной сети и бережное отношение к общедомовым коммуникациям являются залогом комфортного проживания и предотвращения неприятных последствий для здоровья и имущества граждан. Таким образом, правильное пользование системой водоотведения позволяет обеспечить безопасность жилья и поддерживать чистоту общих помещений многоквартирного дома.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность устранения рисков с гидротехническими сооружениями для избегания подтоплений.

«Еще один вопрос касается гидротехнических сооружений. У нас всего 1,6 тыс. гидротехнических сооружений. 1116 — муниципальная собственность. <…> Было обследовано 36 муниципальных ГТС, и соответственно появились у нас красные зоны», — сказал Воробьев.