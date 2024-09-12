В Рузе пресечены два незаконных сброса мусора на контейнерные площадки

Благодаря видеокамерам системы «Безопасный регион» в начале сентября в Рузском городском округе удалось зафиксировать еще два факта нелегального сброса отходов на контейнерные площадки муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Номера и марки автомобилей так называемых «серых возчиков» установлены. Также установлены и их владельцы, которые будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Помимо мониторинга камер «Безопасного региона» администрация Рузского городского округа совместно с ОМВД по Рузскому городскому округу на регулярной основе проводит рейды по пресечению несанкционированных сбросов отходов на контейнерные площадки. Злоумышленникам выписываются штрафы, а автомобили изымаются и помещаются на штрафстоянку.

Найти зарегистрированных перевозчиков строительных отходов любой житель Рузского городского округа может по ссылке или по единому номеру «122».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.