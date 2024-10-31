В России завершают подготовку программы модернизации коммунальной инфраструктуры

Партия вместе с кабмином формирует перечень объектов, которые войдут в новую программу, а также предусмотрела на нее бюджетное финансирование, сообщил врио секретаря генсовета «Единой России».

«В народной программе партия уже в 2021 году взяла обязательства по улучшению жилищно-коммунальной инфраструктуры. Тогда по итогам Съезда „Единой России“ Владимир Путин дал поручение направить средства на модернизацию соответствующих объектов, строительство современных канализационных очистных сооружений. Сейчас стоит задача по запуску комплексной программы, участвовать в которой будут все регионы. Она рассчитана до 2030 года», — отметил Владимир Якушев.

Он подчеркнул, что партия обеспечит финансирование мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры.

«В бюджете, который сейчас рассматривается в Госдуме, на эти цели предусмотрено 170 миллиардов рублей», — сообщил Владимир Якушев.

Помимо вопросов модернизации, есть запрос на повышение качества работы управляющих компаний, подчеркнул врио секретаря генсовета.

«В первом чтении уже приняты поправки „Единой России“ в Жилищный кодекс об обязанности управляющих компаний отчитываться перед жителями — это повысит и прозрачность, и качество услуг для людей. Работу в этом направлении продолжим», — заключил Владимир Якушев.

Помимо работы на федеральном уровне, соответствующие мероприятия проводят и на уровне регионов. Так, секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что в Подмосковье, как регионе с большой и разветвленной коммунальной инфраструктурой подготовлены планы развития на предстоящий период.

«По результатам обследования объектов теплоснабжения до 2029 года запланировано более 806 мероприятий, включая модернизацию 424 котельных, ЦТП и 796 километров тепловых сетей. В части водоснабжения и водоотведения запланировано модернизировать 567 объектов до 2028 года», — рассказал Брынцалов.

Так же он подчеркнул, что депутатский корпус «Единой России» держит вопрос обеспечения жителей коммунальными ресурсами на персональном контроле.

«В частности, работу по проверке готовности к отопительному сезону этого периода мы начали сразу, как был завершен предыдущий. Начиная с конца мая, только депутаты Мособлдумы, члены фракции „Единая Россия“ приняли участие в более чем 70 выездах на объекты капитального строительства и ремонта теплосетей. Изучались результаты модернизации котельных и иных вспомогательных объектов», — прокомментировал Игорь Брынцалов.

Напомним, проект федерального бюджета на 2025–2027 годы предусматривает выполнение всех социальных обязательств государства, обеспечение технологического суверенитета страны, расходов на безопасность, поддержку участников СВО и их семей.

Работу над документом «Единая Россия» вела вместе с Правительством. Обеспечены положения народной программы партии по строительству детсадов и школ, их капремонту, горячему питанию для младшеклассников. Дополнительное финансирование получит программа капремонта образовательных учреждений, которую «Единая Россия» реализует с Минпросвещения. Предусмотрены средства на ремонт и оснащение техникумов, строительство кампусов, подготовку инженерных кадров и вовлечение молодежи в науку — в соответствии с поручениями президента.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с „Газпромом“ позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.