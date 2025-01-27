В России требуется установить еще 365 тысяч контейнеров для ТКО

Аналитики Российского экологического оператора выяснили, что в регионах России необходимо установить еще 365 тысяч контейнеров для твердых коммунальных отходов (ТКО). Это решение пришло после детального изучения существующих потребностей в контейнерных зонах. Увеличение числа контейнеров позволит предотвратить переполнение и несанкционированный выброс отходов, сообщила пресс-служба РЭО.

В настоящее время по всей стране существует около 1,1 миллиона площадок для сбора отходов, на которых размещено 2,4 миллиона контейнеров. Однако требуется создать дополнительно не менее 200 тысяч новых площадок, соответствующих санитарным нормам, которые нужно оборудовать 365 тысячами контейнеров для смешанных ТКО. Без дополнительных контейнеров на уже существующих зонах сбора отходов накапливаются свалки, что приводит к выбросу мусора в неустановленных местах, загрязняющих природу. Инфраструктурное развитие необходимо для формирования полноценной системы обращения с ТКО, охватывающей сбор, обработку и переработку мусора, сообщили в РЭО, по словам его главы Дениса Буцаева.

На данный момент в 151 городе с численностью населения свыше 100 тысяч человек организована система раздельного сбора ТКО. Эти города, где проживает в общей сложности 71,5 миллиона человек, имеют более 190 тысяч контейнеров.

Наибольший охват населения системой раздельного накопления отходов отмечен в Центральном федеральном округе — 84%, а наименьший — в Южном федеральном округе — 45%.

В 51 регионе используется двухконтейнерная схема сбора мусора, 18 регионов внедрили систему сортировки по фракциям, а в 10 регионах сочетаются обе системы — двухконтейнерная и пофракционная.