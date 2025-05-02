В России проведут индексацию тарифов ЖКХ на 11,9% с 1 июля

Тарифы ЖКХ в стране с 1 июля 2025 года будут проиндексированы в среднем на 11,9%. Это будет сделано по решению правительства, сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

Он напомнил, что российские власти давно утвердили размер индексации тарифов на 2025 год, а также на плановый период 2026 и 2027 годов.

«Индексация коснется стоимости газа, электроэнергии, воды и отопления. В среднем суммы в платежках вырастут на 11,9%», — сказал Аксененко РИА Новости.

Депутат пояснил, что ситуация с тарифами в регионах РФ будет разной. При этом также цена за услуги может отличаться и внутри субъекта, например, в селе будет дешевле, чем в городе.

Как уточнил собеседник, предельное различие утверждено правительством. Так, в Новосибирской области рост тарифов будет на 11,9%, предельное отклонение может составить 4,8%. Поэтому в ряде населенных пунктах тарифы увеличатся до 15%, а где-то — и ниже 11,9%.

Он разъяснил, что одной из причин роста тарифов является возрастающий износ коммунальной инфраструктуры, который составляет от 40 до 80% в зависимости от субъекта РФ, а еще повышение инфляции.