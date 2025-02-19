В России планируют ввести новые правила оплаты электроэнергии

Сетевым компаниям предложено оплачивать не фактически потребленную, а максимально заявленную мощность. В этом случае промпредприятия будут платить за передачу заявленного, а не потребленного объема.

Этот принцип называется take-or-pay («бери или плати»). Его могут начать применять для новых потребителей с мощностью от 670 кВт. Проект документа предполагает введение новых тарифов на услуги по передаче электроэнергии с 1 июля текущего года.

Как считают разработчики, такой подход поможет «Россетям» компенсировать затраты на поддержание необходимого уровня мощности. Кроме того, применение данной системы только к новым потребителям увеличит выручку сетей не более чем на 1% (по информации «Коммерсанта»).

По мнению экспертов, новая система оплаты может привести только к росту затрат потребителей электроэнергии, но не будет увеличения объема предоставляемых услуг. Повышение финансовой нагрузки может затормозить реализацию инвестпроектов, это касается энергоемких областей.

При этом в тарифах на электроэнергию доля транспортировки приближается к 45%.