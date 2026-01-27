В России 200 компаний вошли в обязательный реестр утилизаторов отходов

В Российской Федерации с 2024 года действует официальный реестр организаций-утилизаторов. Для компаний, занимающихся переработкой отходов от использования товаров, включение в этот список является обязательным. На данный момент в реестре зарегистрировано 196 предприятий, сообщила пресс-служба РЭО.

«Список утилизаторов — это принципиально важная часть системы расширенной ответственности производителей. Нам удалось создать инструмент, который стал гарантом того, что отходы действительно вовлекаются во вторичный оборот. Сегодня в нем зарегистрированы предприятия, которые способны перерабатывать более 9,2 млн тонн вторичных ресурсов в год. Развивая это направление, мы формируем экономику замкнутого цикла», — отметила гендиректор РЭО Ирина Тарасова.

Перерабатывающие компании работают с различными видами вторсырья. Среди них — полимеры (685 тыс. тонн в год), резина (535 тыс. тонн), текстиль (227 тыс. тонн), макулатура (3,9 млн тонн), стекло (2,2 млн тонн), электроника (1 млн тонн), древесина (290 тыс. тонн) и свинец (126 тыс. тонн).

Для внесения в реестр компания-утилизатор должна подать заявление через единую государственную информационную систему учета отходов от использования товаров (ЕФГИС УОИТ), оператором которой выступает РЭО. В заявлении указываются типы перерабатываемых отходов, используемое оборудование, производственные мощности и конечная продукция. К нему прикладываются документы на оборудование и технологический регламент. Рассмотрение заявления занимает до 10 рабочих дней, и если данные окажутся неполными или недостоверными, последует отказ. При положительном предварительном решении назначается выездная проверка. На основании анализа документов и результатов выездной оценки РЭО готовит заключение для Росприроднадзора, который и принимает окончательное решение о включении в реестр или об отказе.

Более детальная информация о процедуре включения доступна на сайте Российского экологического оператора.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Ее главная цель — построение комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. С 2025 года в стране реализуется новый национальный проект «Экологическое благополучие». Одно из его направлений предусматривает формирование экономики замкнутого цикла, которая должна обеспечить к 2030 году сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, снижение доли их захоронения до 50% и вовлечение не менее 25% отходов производства и потребления в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья.