В Рошале заизолировали несколько участков труб отопления
Фото - © Администрация Городского округа Шатура
В 2024 году в Рошале по плану добрых дел было заизолировано сразу несколько участков труб отопления во дворах, на входе в дома, у элеваторов и на чердаках, сообщает пресс-служба администрации горокруга Шатура.
Как рассказал начальник ЖЭУ УК «Прогресс-Рошаль» Сергей Соловьев, план утепления сетей составляли по обращениям жителей и по результатам мониторинга состояния сетей при подготовке к новому отопительному сезону.
Сергей Соловьев также отметил, что утепление сетей отопления, которые проложены над землей, является важной мерой для повышения энергоэффективности зданий и комфортных условий проживания граждан.
«Учитывая условия зимнего периода, мы стараемся заранее позаботиться о том, чтобы системы отопления работали бесперебойно и эффективно», — добавил он.
Для утепления используется материал полистерол. Это вид легкого и водостойкого термопластика, который быстро принимает нужную форму, сохраняет тепло и защищает трубы от перепадов температур.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.
«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.