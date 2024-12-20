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В Рошале заизолировали несколько участков труб отопления

В 2024 году в Рошале по плану добрых дел было заизолировано сразу несколько участков труб отопления во дворах, на входе в дома, у элеваторов и на чердаках, сообщает пресс-служба администрации горокруга Шатура.

Как рассказал начальник ЖЭУ УК «Прогресс-Рошаль» Сергей Соловьев, план утепления сетей составляли по обращениям жителей и по результатам мониторинга состояния сетей при подготовке к новому отопительному сезону.

Сергей Соловьев также отметил, что утепление сетей отопления, которые проложены над землей, является важной мерой для повышения энергоэффективности зданий и комфортных условий проживания граждан.

«Учитывая условия зимнего периода, мы стараемся заранее позаботиться о том, чтобы системы отопления работали бесперебойно и эффективно», — добавил он.

Для утепления используется материал полистерол. Это вид легкого и водостойкого термопластика, который быстро принимает нужную форму, сохраняет тепло и защищает трубы от перепадов температур.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.