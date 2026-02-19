В Рошале расчищают дворы от снега на улице 1-я Первомайская

Коммунальные службы 19 февраля проводят усиленную уборку снега в Рошале. Особое внимание уделено дворам на улице 1-я Первомайская, где задействованы техника и мобильная бригада рабочих.

В Рошале продолжается уборка снега во дворах жилых домов. В четверг работы сосредоточили на улице 1-я Первомайская. Сейчас техника и рабочие приводят в порядок территорию у дома № 1а, после чего перейдут к следующим адресам.

В уборке задействованы два маневренных трактора и мобильная группа из семи человек. Специалисты расчищают проезды и пешеходные зоны, чтобы жители могли безопасно выходить из домов и передвигаться по двору.

Коммунальные службы просят автовладельцев временно убрать машины с парковок. Это позволяет очистить асфальт до основания и ускоряет процесс. Работы в городе продолжаются в усиленном режиме до полной очистки дворовых территорий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.