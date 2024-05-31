В ряде населенных пунктов Ступина и Домодедова временно отключат свет в пятницу

Энергетики Ступинского РЭС филиала ПАО «Россети Московский регион» — «Южные электрические сети» проводят плановые работы по ремонту энергооборудования. В связи с этим в пятницу планируется отключение электроэнергии в ряде населенных пунктов, сообщается на официальном сайте администрации округа.

Так, света не будет с 9:00 до 17:00 в деревне Каменка (работы на оборудовании, не более 4-х часов в указанный период); в рп Михнево, ул. Астафьевская; ул. Екиматовская; ул. Зеленая; ул. Рабочая; ул. Южная; ул. Вокзальная; ул. Каширская; ул. Сельхозтехники; мкр. Южный; ул. Правды; ул. Свердлова; ул. Коммунистическая; ул. Северная; ул. Просторная; ул. Луговая; ул. Сиреневая; с Липитино — 09:00 до 17:00 (Работы на оборудовании, не более 2 часов в указанный период).

Также света не будет в городе Домодедово, деревня Татариново; городе Ступино, с Татариново; дер. Проскурниково; дер. Толочаново; дер. Леньково (тер. СНТ Ясень); дер. Марьинское — 09:00 до 17:00 (Работы на оборудовании, не более 2 часов в указанный период).

Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей и позволят избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем.

Для уточнения информации можно будет обратиться на интернет-портал ПАО «Россети Московский регион» в разделе «Плановые отключения» по телефону ПАО «Россети Московский регион» «Светлой линии»: 8 (800) 220-02-20.

Жителям приносят извинения за доставленные неудобства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.