В ряде населенных пунктов Чехова во вторник отключат свет

С целью повышения надежности электроснабжения во вторник запланировано отключение электроэнергии в ряде населенных пунктов городского округа Чехов. Эти мероприятия необходимы для проведения работ по замене оборудования и улучшению инфраструктуры электрических сетей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Первый участок, подвергающийся отключению, включает п. Крюково (дома № 2, 3, 6, 9, 13, 14, 15), магазин «Пятерочка», СНТ «Вентилятор» и КНС. Время отключения составит с 09:00 до 17:00. Работы будут проводиться компанией «Мособлэнерго» и займут около 6 часов для замены оборудования РУ 0,4 кВ.

Второй участок — с 09:00 до 17:00 будет отключено электричество на улицах п. Крюково (дома № 1, 4, 5, 8), магазин «Магнит», Д/С № 30 и ул. Садовая ч/с. Здесь также пройдет замена оборудования РУ 0,4 кВ.

С 09:00 до 18:00 отключение электроэнергии коснется населенных пунктов Глуховка, Сафоново, Сенино, Поповка и Нащекино. Здесь работы будут выполняться компанией Россети.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.