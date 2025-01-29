В ряде домов Долгопрудного 30 января отключат свет из-за работ на подстанциях

В Долгопрудном 30 января состоится плановое отключение электричества в нескольких домах. На 2 часа с 8:00 до 17:00 отключат свет в связи с плановыми работами на трансформаторных подстанциях, сообщает пресс-служба администрации округа.

Под отключение попадут: ул. Дирижабельная, мкр. Хлебниково (ул. Железнодорожная, ул. Ленинградская, ул. Гастелло, ул. Коммунистическая, ул. Полевая, ул. Комсомольская, ул. Красногвардейская, Народные проезды 1, 2, 3).

Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей и позволят избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем и поставлять ее в полном объеме бесперебойно.

Для уточнения информации можно обращаться на сайт ПАО «Россети Московский регион» в раздел «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии» 8 (800) 220-02-20. В этом же разделе вы можете подписаться на бесплатные смс и/или e-mail уведомления о плановых отключениях.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.