сегодня в 10:41

В РФ утвердили категории граждан, которые смогут оплачивать ЖКУ без комиссии

Российское правительство утвердило список категорий граждан, которые смогут платить за жилищно-коммунальные услуги без банковской комиссии, сообщает пресс-служба кабмина.

Так, с 1 июля некоторые категории россиян смогут оплачивать ЖКУ, пени за неполные и несвоевременные платежи без банковской комиссии. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Таким правом могут воспользоваться многодетные родители, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, а еще члены семей погибших или умерших инвалидов и участников ВОВ и ветеранов боевых действий.

Данный документ подготовлен для исполнения новых норм Жилищного кодекса страны, которые приняты по указанию главы государства.