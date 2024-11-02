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сегодня в 16:28

В Реутове завершают восстановление территории после реконструкции теплотрассы

Масштабные работы на коммунальных сетях привели к тому, что сразу шесть улиц Реутова оказались разрыты. Сейчас все трубы заменены, тепло подается в дома по новой трассе, а строители завершают восстановление территории после разрытий. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Так, на проезде от улицы Победы до улицы Советской вдоль школы № 3 работники уже заканчивают укладку асфальтобетонного покрытия.

«Обзваниваем жителей, просим переставить автомобили для укладки нового покрытия. На объекте присутствует лаборатория для отбора асфальтобетонной смеси и подтверждения ее соответствия», — рассказал представитель управления строительства и транспорта администрации Реутова Евгений Бекяшов.

В работах задействован один асфальтоукладчик и порядка 20 дорожных рабочих. Общая площадь участка составляет 4200 кв. м, протяженность — 400 метров. Завершить восстановление территории на этой улице рабочие планируют в выходные.

Проект по реконструкции теплосетей позволил городу избавиться от воздушных теплотрасс, которые проходили по территории двух образовательных учреждений. Результатом реконструкции стало повышение надежности теплоснабжения в северной части города.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.