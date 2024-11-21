В Реутове завершается капремонт многоквартирных домов

В Реутове реализуется масштабная программа по капитальному ремонту домов. Комиссия под руководством руководителя проекта ЦУП фонда капитального ремонта Подмосковья Романа Гордеева проконтролировала ход работ. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Так, например, в доме № 15 по улице Южная в настоящее время работы по ремонту фасада выполнены более чем на 60%. Капремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения выполнены. Работы идут в соответствии с утвержденным графиком».Помимо фасада здесь проводится работа по капитальному ремонту межпанельных швов, производится заменена выходные дверей, а также ремонт оштукатуренной поверхности входных групп», — сказал руководитель проекта ЦУП фонда капитального ремонта многоквартирных домов Московской области Роман Гордеев.

В программу капитального ремонта в Реутове вошли следующие адреса:

Юбилейный проспект, 36;

Ашхабадская улица, 27;

улица Гагарина, 6;

улица Ленина, 14;

улица Южная, 10, 15.

По плану, в нескольких многоквартирных домах наукограда обновляют фасады зданий, ремонтируют балконы.

В настоящее время в ремонтных работах на доме № 15 по улице Южная задействованы 15 человек. К следующей неделе количество рабочих увеличится до 25. Все работы планируют завершить до конца 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.