В Реутове завершается капремонт многоквартирных домов
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В Реутове реализуется масштабная программа по капитальному ремонту домов. Комиссия под руководством руководителя проекта ЦУП фонда капитального ремонта Подмосковья Романа Гордеева проконтролировала ход работ. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.
«Так, например, в доме № 15 по улице Южная в настоящее время работы по ремонту фасада выполнены более чем на 60%. Капремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения выполнены. Работы идут в соответствии с утвержденным графиком».Помимо фасада здесь проводится работа по капитальному ремонту межпанельных швов, производится заменена выходные дверей, а также ремонт оштукатуренной поверхности входных групп», — сказал руководитель проекта ЦУП фонда капитального ремонта многоквартирных домов Московской области Роман Гордеев.
В программу капитального ремонта в Реутове вошли следующие адреса:
- Юбилейный проспект, 36;
- Ашхабадская улица, 27;
- улица Гагарина, 6;
- улица Ленина, 14;
- улица Южная, 10, 15.
По плану, в нескольких многоквартирных домах наукограда обновляют фасады зданий, ремонтируют балконы.
В настоящее время в ремонтных работах на доме № 15 по улице Южная задействованы 15 человек. К следующей неделе количество рабочих увеличится до 25. Все работы планируют завершить до конца 2024 года.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.
«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.