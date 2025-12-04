В Реутове защитили редкий бонсай в сквере на улице Ленина от зимних холодов

В сквере на улице Ленина в Реутове специалисты установили защитную теплицу для молодого бонсая, чтобы дерево успешно перенесло зиму и прижилось на новом месте, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Реутове продолжается работа по уходу за зелеными насаждениями в рамках программы благоустройства общественных пространств. В недавно реконструированном сквере на улице Ленина специалисты установили специальную теплицу для молодого бонсая, чтобы защитить редкое дерево от неблагоприятных погодных условий в зимний период.

Защитный колпак создает микроклимат, который помогает бонсаю адаптироваться и пережить холода. Материал конструкции продувается и позволяет дереву дышать, что снижает риск излома веток и повреждения осадками. Об этом рассказал председатель комитета по экономическим и имущественным вопросам Совета депутатов Реутова Дмитрий Хаустов.

Сквер у домов №12–14 на улице Ленина был полностью реконструирован ко Дню города по инициативе жителей в рамках программы инициативного бюджетирования. В ходе благоустройства здесь установили современные малые архитектурные формы, обновили освещение и высадили декоративные деревья и кустарники, включая яблони, сирень и сливы. В высадке деревьев участвовали трудовые династии города, что подчеркнуло преемственность поколений и заботу о будущем Реутова.

Забота о бонсае стала частью системного подхода к содержанию и обновлению общественных зон города.

