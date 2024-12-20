В Реутове выберут самый нарядный подъезд

В преддверии Нового года подъезды в Реутове преобразились в настоящую зимнюю сказку. Все дело в том, что в начале декабря в наукограде стартовал конкурс на лучшую елку во дворе домов и лучший украшенный к Новому Году подъезд, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жители южной стороны города, проживающие по улице Октября, д. 18, 20, и по Носовихинскому шоссе, д. 31, представили комиссии результат своей работы.

Члены жюри внимательно осмотрели каждую деталь, отмечая оригинальные идеи и атмосферу праздника, которую создали жители.

Реутовчане не ограничились сверкающими гирляндами и разноцветными игрушками и снежинками, развешенными по перилам и дверям. У некоторых участников в дополнение к украшениям играла новогодняя музыка. Одни решили установить в подъезде большую фигуру Щелкунчика, другие повесили над лифтом настоящую музыкальную трубу.

«Мы заметили, что такие конкурсы позитивно влияют на взаимоотношения между жителями. Они становятся сплоченнее и объединяются ради одной цели. Мы посмотрели только несколько подъездов, но уже становится очевидно, что выбрать лучший будет сложно», — отметил заместитель главы Реутова Владимир Климов.

Конкурс на лучшую елку и лучший новогодний подъезд стартовал 9 декабря. Он продлится до 29 января 2025 года.

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