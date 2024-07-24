В Реутове выберут самый красивый двор, подъезд и дом

Более 30 заявок на участие в конкурсе-смотре главы городского округа Реутов «Мой комфортный дом» подали жители и управляющие организации в этом году, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В конкурсе три номинации: «лучший подъезд», лучший двор» и «лучший дом». Это городская традиция, такой конкурс проводится уже 10 лет.

Цель мероприятия не просто заявить о себе, но и улучшить качество содержания подъездов, домов, дворов и территорий городского округа. Таким образом жители Реутова могут принять участие в благоустройстве и развитии комфортной городской среды.

Жители с удовольствием откликнулись на призыв принять участие в смотре, к тому же, такого рода активность помогает наладить контакты горожан с органами самоуправления, коммунальными службами и обслуживающими организациями в вопросах создания более удобных условий проживания.

Комиссия, которая будет оценивать номинантов состоит из представителей Администрации округа, Управления надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Реутов, территориального управления Юг Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области, регионального Госадмтехнадзора, Общественной палаты, Ассоциации ПСД и других уполномоченных лиц.

Итоги конкурса подведут в октябре. Победители не только получат грамоты Главы городского округа, но и таблички, которые будут украшать фасады домов и напоминать соседям, что их дом, двор или подъезд — самый красивый и уютный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.