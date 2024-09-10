В Реутове увеличили мощность подстанции в промышленной зоне

Специалисты «Мособлэнерго» в рамках выполнения договора технологического присоединения к сетям компании выполнили работы по реконструкции трансформаторной подстанции ТП-2139, увеличив мощность электроснабжения потребителей промышленной зоны городского округа Реутов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На подстанции заменили два силовых трансформатора мощностью 1 тыс. кВА, а в распределительном устройстве заменили две ячейки КСО-305 на ячейки КСО-298. Таким образом, мощность электроснабжения реутовского предприятия по производству дверей была увеличена с 449 кВт до 1149 кВт. Работы повысили надежность электроснабжения всей промышленной зоны.

«Мособлэнерго» подключает к сетям энергопринимающие устройства физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей. Технологическое подключение к сетям компании выполняется в таких случаях, как первичное присоединение энергопринимающих устройств к сетям предприятия; увеличение трансформаторной мощности; изменение категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети. Кроме того, это необходимо при изменении вида производственной деятельности заявителя.

Заявку на присоединение к электросетям можно подать через портал потребителя moetp.ru.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.