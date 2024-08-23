В Реутове устранили 480 замечаний по подготовке жилья к зиме

Состояние многоквартирных домов контролируют не только коммунальщики, но и руководство муниципалитета. Заместитель главы Реутова Ольга Репина проверила состояние подвалов многоквартирных домов на ул. Реутовских ополченцев. Жилой фонд здесь обслуживает управляющая компания «Центрстрой». Основные испытания перед пуском тепла специалисты компании уже провели, но часть замечаний еще предстоит устранить. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Во время обхода мы обращаем внимание на состояние труб в подвале. Нет ли течи, везде ли герметичны соединения. Мы так же общаемся с жителями, выясняем, какие вопросы к управляющей компании у них есть. Чтобы провести такую работу, не нужно быть специалистом в сфере ЖКХ. Но иногда приходится включать административный ресурс, чтобы помочь горожанам и обслуживающим организациям услышать друг друга», — рассказала Ольга Репина.

По словам заместителя главы, во время обхода жалоб и нареканий от жителей она не получила. За вычетом небольших замечаний эти дома готовы к зиме и фактически, и по документам.

В целом паспорта готовности к зиме получили уже 330 МКД из 385. Но при этом управляющим компаниям пришлось исправить 480 замечаний со стороны жителей и надзорных органов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил все дома подготовить к осенне-зимнему сезону до октября. К новому отопительному сезону проинспектируют и приведут в порядок не только инженерные коммуникации, но и подъезды, подвалы, чердаки, крыши и фасады многоквартирных жилых домов.

«В каждом нашем муниципалитете идет масштабная программа модернизации системы теплоснабжения к осенне-зимнему периоду. Она состоит из трех слагаемых: 1-е — котельная, 2-е — сети, 3-е — многоквартирные дома», — сказал губернатор.