В Реутове состоялось заседание штаба ЖКХ

В администрации Реутова состоялось заседание штаба ЖКХ, в котором приняли участие заместители главы округа и руководители профильных направлений. В ходе совещания обсудили ключевые вопросы, касающиеся модернизации городской инфраструктуры, актуализации схем теплоснабжения и благоустройства территорий, сообщает пресс-служба администрации округа.

Одной из тем стало проведение работ в рамках инвестиционной программы АО «Мособлэнерго». В настоящее время ведется реконструкция кабельных линий на улицах Комсомольская (1,2 км) и Советская (3 км). Существующие сети устарели и требуют замены на новые, более надежные и с увеличенной пропускной способностью. Завершение работ находится на контроле администрации.

Также обсуждался вопрос выделения финансирования на ряд важных мероприятий. В частности, на актуализацию схем теплоснабжения в соответствии с требованиями законодательства, модернизацию контейнерных площадок и установку 283 стоек и 689 дорожных знаков в 23 дворовых территориях.

Отдельное внимание было уделено устранению наружной тепловой камеры на территории школы № 3. Работы по модернизации теплосетей запланированы на период с 24 по 31 марта 2025 года.

Представители администрации заслушали доклад о завершении прокладки кабеля АО «Мособлэнерго» и рассмотрели обращения жителей, поступившие в единую дежурно-диспетчерскую службу. Все они взяты в работу, соответствующие службы получили поручения по оперативному реагированию.

Администрация Реутова продолжает системную работу по развитию городской инфраструктуры и повышению качества жизни горожан.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.