В Реутове установили более 50 пунктов приема вторсырья

Тему сбора и переработки мусора обсудили на еженедельном оперативном совещании главы Реутова. Филипп Науменко подчеркнул, что модернизация контейнерных площадок и установка пунктов сбора отходов, подлежащих переработке, идет в соответствии с поручением губернатора Московской области Андрея Воробьева, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В текущем году в Реутове заменили 12 контейнерных площадок. На одной из площадок установлено камера «Безопасный регион». Изменена схема движения транспорта на дворовых территориях, чтобы зимой ничто не мешало проезду мусоровозов», — отметил глава.

Также в Реутове установили 52 пункта приема вторсырья

Помимо этого, на оперативке рассмотрели обращения по теплу. Сейчас их заметно меньше, чем было в начале отопительного сезона, что свидетельствует об эффективности проводимой работы. В основном, проблемы возникают на уровне подъезда или квартиры. Глава пообещал держать эту тему на постоянном контроле.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.