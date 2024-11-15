В Реутове убирать дворы от снега будут 60 единиц техники зимой

На еженедельном «Часе ЖКХ» в администрации Реутова рассмотрели вопросы готовности управляющих компаний к зимней уборке дворовых территорий. Обслуживающие организации отчитались о наличии 40 единиц уборочной техники и 20 ручных роторов. Управлять ими будут 185 дворников — штат укомплектован. Для борьбы c гололедом заготовлено 200 тонн технической соли, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

C целью контроля над ситуацией уборочная техника УК должна быть подключается к спутникам ГЛОНАСС. C ее помощью региональная навигационно-информационная система сможет отслеживать маршруты техники по дворах и давать оценку эффективности ее использования. Вся муниципальная техника в систему уже заведена.

При этом никто не отменяет визуального контроля и оперативного реагирования на заявки жителей. Чтобы пройти зиму c минимальными трудностями, еще 2 управляющие компании — «М-Проперти» и «Проспект» — начнут взаимодействие c единой диспетчерской службой (ЕДС) для отработки жалоб горожан и решению плановых задач содержания домов и прилегающих территорий.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили первую партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

По словам Воробьева, коммунальщикам пока передали только 92 единицы техники: экскаваторы-погрузчики и ручные роторные снегоуборщики. До ноября специалистам передадут и остальную технику, запасы которой в 2024 году пополнились.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.