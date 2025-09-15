В Реутове стартовали пробные топки в рамках подготовки к отопительному сезону

В городском округе Реутов началась финальная стадия подготовки к отопительному сезону 2025–2026 годов. С 15 по 19 сентября в котельных города проводятся пробные топки согласно утвержденным графикам, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Это необходимый технологический процесс, который позволяет проверить готовность оборудования и сетей к работе в зимний период, выявить и оперативно устранить возможные неисправности во внутридомовых системах.

Важно отметить, что пробные топки не означают досрочное начало отопительного сезона. Постоянная подача тепла в многоквартирные дома начнется в соответствии с федеральным законодательством: после того, как среднесуточная температура наружного воздуха будет держаться на отметке +8°C и ниже в течение пяти дней подряд.

«Старт отопительного сезона предугадать невозможно — будем ориентироваться на погоду. Но задача, которую ставит перед нами губернатор Андрей Воробьев, ясна: система теплоснабжения должна быть полностью готова к холодам», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Пробные топки будут проводиться поэтапно во всех котельных города. Подробный график с указанием адресов и времени проведения работ опубликован на официальном сайте и в социальных сетях администрации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.