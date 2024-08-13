В Реутове провели гидравлические испытания теплосетей

В Реутове в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону коммунальщики города проверяют герметичность инженерных коммуникаций, передает пресс-служба администрации городского округа.

Состояние городской инфраструктуры обсудили на оперативке главы.



«В соответствии с поручением губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева на оперативном совещании с коллегами рассмотрели готовность Реутова к осенне-зимнему сезону. Особое внимание уделяем теплоизоляции зданий и состоянию внутренних инженерных систем. После опрессовки часть соединений нуждается в ремонте, важно добиться их полной герметичности. Так же проверяем чердаки, подвалы, окна и двери в подъездах», — отметил Филипп Науменко в своем Тг-канале.

По словам начальника управления ЖКХ Евгения Книги, более 60% многоквартирных домов в Реутове уже получили паспорта готовности. К концу сентября этот показатель обещают довести до 100%.

Также идет подготовка к зиме котельных. В настоящий момент для проведения технических работ остановлены 2 котельные. В целом за лето проведено 7 гидравлических испытаний. Несмотря на то, что котельные в Реутове не новые, рисков для отопительного сезона в их состоянии специалисты не видят.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.