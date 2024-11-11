В Реутове проведут ремонт в 190 подъездах до конца 2024 года

В этом году Реутове ремонт идет в 190 подъездах. Половина из них уже сданы. Оставшиеся доделают до конца года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Администрация и члены городского Совета постоянно следят за состоянием придомовых территорий и принимают меры по их благоустройству.

Депутат Московской областной думы Тарас Ефимов вместе со своими коллегами из городского Совета проконтролировали качество новой детской площадки во дворе дома № 5 по улице Гагарина. Члены комиссии осмотрели сделанную работу, обсудили с подрядчиками план дальнейшего благоустройства прилегающей территории.

Тарас Ефимов подчеркнул, что федеральный проект «Городская среда» уделяет большое внимание мнению жителей по благоустройству улиц города.

В рамках другого проекта «Школа грамотного потребителя» Тарас Ефимов совместно с депутатами городского совета проверил ход работы капитального ремонта в доме № 9 на улице Садовый проезд. На данный момент рабочие ремонтируют внутренние коммуникации, практически закончили электрику.

«Все решения приняты. Управляющая компания уже проводит работы», — подчеркнул Тарас Ефимов.

Данные проекты направлены на улучшение качества жизни, создание комфортных условий проживания жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.