В Реутове проведут ремонт 190 подъездов многоквартирных домов в 2024 г

Во время обхода города с председателем Московской областной Думы Игорем Брынцаловым глава Реутова Филипп Науменко рассказал о планах по ремонту жилого фонда, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Обход стартовал с дома № 18 по ул. Октября. Здесь благодаря активной позиции жителей и налаженному взаимодействию с управляющей компанией в подъездах сделан дизайнерский ремонт и поддерживается образцовая чистота.

«Во многом это заслуга совета дома и его председателя Натальи, которая убедила соседей бережно относится к пространству за порогом своих квартир, — рассказал Филипп Науменко. — Именно она собрала все пожелания людей, передала их в управляющую компанию и контролировала ход работ. Пока в доме отремонтированы 2 подъезда, на очереди еще один».

Жилой фонд Реутова состоит из 385 домов. Это 1287 подъездов. В этом году, как отметил глава города, будет отремонтировано почти 14% из них — в общей сложности до конца года преобразятся 190 подъездов. На настоящий момент работы завершены в 66.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.