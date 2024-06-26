В Реутове продолжается подготовка к отопительному сезону

В Реутове продолжается подготовка объектов теплоснабжения к следующему отопительному сезону. В ходе подготовки проводится реконструкция участков тепловых сетей от котельной № 2. Об этом сообщает администрация округа.

На текущем этапе строители в Реутове выполняют обширный комплекс работ: устанавливают байпас из стальной трубы; идет разработка котлована и вывоз грунта; монтируют фундаментные опорные блоки; демонтируют плиты перекрытия лотков тепловых камер.

Все этапы проводимых работ находятся под постоянным контролем специалистов ГБУ МО «УТНКР», которые регулярно посещают объект с целью проведения строительного контроля, включающий в себя проверку соблюдения всех строительных норм и правил», — уточнили в администрации.

Для того, чтобы во всех квартирах наукограда зимой всегда было тепло, планируется нарастить мощность теплоподачи за счет увеличения диаметра магистральных сетей. Для обеспечения безопасности, восстановления архитектурного облика и расширения зеленой зоны новые трубы будут убраны под землю.

Масштабная реконструкция сетей продолжится в 2025-26 годах. В планах модернизировать все магистральные теплотрассы в городе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.