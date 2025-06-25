В Реутове планируют провести реконструкцию участков тепловых сетей к 2027 году

В Подмосковье продолжается реализация программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Так, в Реутове до 2027 года планируют провести реконструкцию почти 500 м теплосетей, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Реутов.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по реконструкции участков тепловых сетей в городском округе Реутов», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказанию услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции объекта капитального строительства по мероприятию: Реконструкция участков тепловых сетей (закольцовка котельных № 1 и 5) от ТК 5-1А до ТК 5-14 и от ТК 5-14 до ЦТП 11 г. о. Реутов (в т. ч. ПИР)».

Планируется в рамках проведения закупки провести проектно-изыскательные работы и реконструировать сети общей протяженностью 485 м. Также в ходе проектирования необходимо предусмотреть вынос магистральной тепловой сети с территории социальных учреждений.

Работы по данному объекту планируется завершить в 2027 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он также подчеркнул, что крайне важно внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании», — заявил Воробьев.