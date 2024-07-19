В Реутове планируют провести капремонт участков тепловых сетей

Работы осуществляются в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Реутов.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей городского округа Реутов Московской области», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции объекта капитального строительства по мероприятию: «Реконструкция участков тепловых сетей от ЦТП 1 до ЦТП 3 в г. о. Реутов».

Выполнение всех работ планируется завершить в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с главами округов и областным правительством подготовку коммунальных систем к зиме. Он отметил, что работы и плановое отключение горячей воды начались с весны.

«Задача, чтобы отключения были максимум в течение двух недель, а лучше — десяти дней. Очень важно внести ясность для жителей: когда и где мы отключаем. Для этого у нас есть интерактивная карта коммунальных услуг», — отметил глава региона.