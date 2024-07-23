В Реутове объявлен конкурс на реконструкцию сетей теплоснабжения

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции участков тепловых сетей в г. о. Реутов, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Выполнение работ планируется завершить в 2026 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение реконструкции участков тепловых сетей от котельной № 1 до ЦТП № 5 котельной № 1 и от котельной 1 до ТК 4-5 котельной № 1 г. о. Реутов (в т. ч. ПИР). Общая протяженность сетей под реконструкцию составляет 1 090 м.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Реутов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.