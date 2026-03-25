В Реутове начали весеннюю уборку улиц и дворов

Коммунальные службы Реутова 25 марта перешли на усиленный режим работы и приступили к комплексной уборке городских территорий после зимы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С наступлением теплой мартовской погоды сотрудники коммунальных служб вышли на улицы, чтобы привести город в порядок. Специалисты очищают и моют автобусные остановки, убирают остатки снега, скалывают наледь и подметают пешеходные дорожки. Работы ведутся как во дворах, так и в общественных пространствах.

Особое внимание уделяется проезжей части. Дороги промывают от зимних загрязнений, чтобы повысить безопасность и комфорт движения. Всего по городу задействованы 66 единиц коммунальной и дорожной техники, а также около 40 дворников.

Весенняя уборка позволяет улучшить внешний облик Реутова и создать более безопасные условия для жителей. Работы продолжаются во всех районах города.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность приведения в порядок территорий после зимы. По словам губернатора Подмосковья, ресурсы и средства для того, чтобы все привести в порядок — есть.

«У нас 15 тыс. дворов, большое количество парков, общественных пространств — все после зимы нуждается в заботе и внимании. Также, как и руководители предприятий, должны получить от нас информацию, что наведение порядка и все, что связано с прилегающими территориями является для нас важным», — подчеркнул губернатор.