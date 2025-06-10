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сегодня в 19:41

В Реутове модернизируют 12 контейнерных площадок до конца лета

В течение летнего периода 2025 года в Реутове заменят 12 контейнерных площадок. Новые конструкции из профтрубы будут отличаться повышенной прочностью, устойчивостью к вандализму и более эстетичным видом. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Модернизация затронет площадки с высокой нагрузкой, где ранее отмечалось недостаточное количество контейнеров. Новые площадки решат вопрос с быстрым переполнением баков и сделают процесс сбора мусора более удобным для горожан», — отметил начальник управления ЖКХ Реутова Евгений Книга.

Модернизация затронет площадки по следующим адресам: Юбилейный проспект, дом № 17, улица Комсомольская, дом № 28, улица Советская, дом № 22, к. 1, проспект Мира, дом № 39, Юбилейный проспект, дом № 52, 67, Носовихинское шоссе, дома № 18, 23, 43, к. 1 и к. 2, улица Транспортная, дом № 31, улица Лесная, дом № 3.

На некоторых объектах установят камеры видеонаблюдения. Это позволит в режиме реального времени выявлять случаи незаконного вывоза строительного мусора и коммерческих отходов от торговых точек, которые часто становятся причиной переполнения контейнеров. Данные мониторинга будут поступать в систему регионального оператора.

Замена контейнерных площадок проводится в рамках городской программы по улучшению инфраструктуры для сбора твердых коммунальных отходов.

Все работы по обновлению контейнерных площадок планируется завершить в течение летнего периода.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.