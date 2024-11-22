В Реутове модернизирована электроподстанция «Восточная»

Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов и глава Реутова Филипп Науменко посетили подстанцию № 212 «Восточная», где оценили результат модернизации энергообъекта. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Подстанция — единственная на весь город, от ее стабильной и надежной работы зависит электроснабжение всех жилых домов, детских садов, школ, больниц, предприятий, котельных и водозаборных узлов. Модернизация нацелена на создание резервных мощностей для потенциального развития наукограда», — отметил Игорь Брынцалов.

Процесс шел в несколько этапов. В 2023 году возвели здание пункта управления, подключили инженерные коммуникации и смонтировали пять выключателей — распределительных устройств мощностью 110 кВт. В 2024 году установили и наладили вторичные цепи — релейную защиту, связь, телемеханику и автоматизированную систему управления технологическими процессами. В 2025 году планируется ввести в эксплуатацию еще 12 выключателей, что обеспечит дополнительные мощности для подключения к электросетям новых домов и предприятий.

«Проведенные и планируемые работы позволят значительно повысить надежность электроснабжения. Кроме того, это даст нам дополнительные мощности. А значит — и перспективу для развития округа — открытия нового производства, строительства жилых и социальных объектов» — подчеркнул Филипп Науменко.

В завершении визита Игорь Брынцалов и Филипп Науменко поблагодарили сотрудников подстанции «Восточная» и в целом ПАО «Россети Московский регион» за работу, способствующую развитию наукограда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.