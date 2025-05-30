В Реутове диспетчеризируют индивидуальные тепловые пункты

Темы подготовки к зиме и благоустройства территорий в Реутове обсудили на еженедельном часе ЖКХ. Совещание состоялось под руководством первого заместителя главы Реутова Алексея Ковязина. В нем приняли участие сотрудники профильных управлений, представители ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Теплоснабжение в Реутове обеспечивают 8 котельных, 38 центральных тепловых пунктов и 112 ИТП. Все они подключены к системе диспетчеризации. Она предназначена для обеспечения дистанционного контроля за техническим состоянием оборудования, оперативного реагирования на отклонения параметров теплоносителя, защиты систем теплопотребления и повышения эффективности режимов работы. Осталось включить в эту работу три ИТП, обеспечивающих теплом торговые точки.

Отдельным вопросом стало невыполнение обязательств по благоустройству после земляных работ со стороны ООО МосОблГаза. Речь идет о восстановлении тротуара у новостройки на ул. Транспортная, 31, который организация обязалась восстановить до начала июня, однако до сих пор не приступила к работам. Представителям компании напомнили о необходимости провести обещанные работы в срок.

Также на заседании были рассмотрены и проанализированы обращения жителей, поступившие в единую дежурно-диспетчерскую службу. Все они взяты в работу, соответствующие службы получили поручения по их оперативному решению.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев, что для Подмосковья очень важно рассчитаться за работу с подрядными организациями, занятыми обслуживанием котельных и сетей теплоснабжения, так как в 2025 году предстоят мероприятия по модернизации этих сетей.

«Обращаю внимание глав, что после сдачи объектов нам очень важно рассчитаться с подрядчиками, чтобы не было западаний. Важно, чтобы в следующем, еще более масштабном году по модернизации теплоснабжения, могли опираться на тех, кто умеет вести и грамотно планировать эту работу как на котельных, так и на сетях разного назначения», — сказал Воробьев.