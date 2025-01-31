В Реутове демонтировали трубы на пришкольных территориях

Реконструкция теплотрассы на улице Советской в Реутове закончилась. В рамках капитального ремонта в северной части города заменили более двух километров теплосетей. Этот проект позволил городу избавиться от воздушных теплотрасс, которые проходили по территории двух школ. Результатом реконструкции стало повышение надежности теплоснабжения в северной части Реутова, сообщает пресс-служба администрации округа.

В январе надземные трубы убрали и на территории школ № 3 и 7. Все коммуникации теперь находятся под землей. Пришкольные территории стали просторнее и безопаснее.

«Я, как и другие родители, рада тому, что теперь дети не будут лазить по трубам, падать с них и ломать руки и ноги», — рассказала мама старшеклассника из школы № 3 Анна Морозова.

На освободившейся территории планируется сделать спортивную площадку и зеленую зону отдыха.

Главный инженер ООО «Р-Сетевая компания» Андрей Муравкин рассказал, что трубы, которые раньше находились на поверхности, по современным стандартам не могли оставаться там дальше.

«Согласно нормативным документам теплотрассы нельзя прокладывать по территории учебного заведения, их прокладывают подземным способом в монолитных каналах. Поэтому на этапе проектирования было принято решение о переносе этих теплосетей под землю», — добавил он.

В весенний период благоустройство начнется не только на территории школ, но и за ее пределами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.