В Реутове 19 декабря обсудили работу ЖКХ и подготовку к праздникам

В Реутове 19 декабря прошло рабочее совещание «Час ЖКХ», на котором обсудили вопросы функционирования коммунального хозяйства, благоустройства и подготовки к новогодним праздникам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В администрации Реутова 19 декабря состоялось совещание «Час ЖКХ» под руководством заместителей главы. В нем приняли участие руководители профильных управлений, представители ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и муниципальных учреждений.

Ключевым вопросом стало информационное сопровождение сферы ЖКХ. Был представлен доклад о мониторинге информации на стендах в подъездах многоквартирных домов. Также анонсировали установку памятной доски участнику СВО Виталию Закрутаеву 23 декабря по адресу: улица Дзержинского, д. 3/2.

На совещании рассмотрели вопросы управления муниципальным имуществом и состояния инженерных сетей. Обсудили заключение договора на обслуживание дренажных насосных станций паркинга в микрорайоне 10А. Представили сводную информацию о временных отключениях коммунальных услуг: за отчетный период зафиксированы единичные кратковременные отключения холодного и горячего водоснабжения, отключений отопления, электро- и газоснабжения не было.

Особое внимание уделили взаимодействию с жителями и исполнительской дисциплине. Заслушали доклад единой диспетчерской службы о выполнении заявок и проанализировали работу с обращениями через портал «Добродел» и другие каналы связи. Обсудили организацию дежурств и инструктажей для коммунальных служб в новогодние праздники для обеспечения бесперебойной работы городской инфраструктуры.

Регулярные штабы «Час ЖКХ» позволяют оперативно контролировать состояние коммунального хозяйства и своевременно реагировать на обращения граждан.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.