В расчетном центре Подмосковья стартовала неделя коммунального бонуса

В «МосОблЕИРЦ» сообщили, что с 24 февраля по 2 марта включительно проходит неделя свободного доступа к программе «Коммунальный бонус» . В эти дни получать купоны на подарки и скидки можно при каждом входе в личный кабинет на сайте расчетного центра или в мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн». Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

На странице программы «Коммунальный бонус» — 60 выгодных предложений в категориях:

онлайн-супермаркеты и образование;

красота и здоровое питание;

одежда и много свежих идей для подарков любимым к 8 марта.

Количество входов и купонов не ограничено.

Как получить бонусы?

в личном кабинете зайдите в раздел «Онлайн-помощник», затем — «Бонусы и акции» — «Коммунальные бонусы всем пользователям личного кабинета»;

выберите любое количество бонусов;

примените бонусы при оформлении покупки.

В связи с проведением профилактических работ личный кабинет и выгрузка купонов могут быть недоступны с 23:00 до 6:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.