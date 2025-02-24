В расчетном центре Подмосковья стартовала неделя коммунального бонуса
Фото - © Министерство ЖКХ Московской области
В «МосОблЕИРЦ» сообщили, что с 24 февраля по 2 марта включительно проходит неделя свободного доступа к программе «Коммунальный бонус». В эти дни получать купоны на подарки и скидки можно при каждом входе в личный кабинет на сайте расчетного центра или в мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн». Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
На странице программы «Коммунальный бонус» — 60 выгодных предложений в категориях:
- онлайн-супермаркеты и образование;
- красота и здоровое питание;
- одежда и много свежих идей для подарков любимым к 8 марта.
Количество входов и купонов не ограничено.
Как получить бонусы?
- в личном кабинете зайдите в раздел «Онлайн-помощник», затем — «Бонусы и акции» — «Коммунальные бонусы всем пользователям личного кабинета»;
- выберите любое количество бонусов;
- примените бонусы при оформлении покупки.
В связи с проведением профилактических работ личный кабинет и выгрузка купонов могут быть недоступны с 23:00 до 6:00.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.
«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.