В Раменском жители обсудили вопросы сферы ЖКХ вместе с представителями власти

На территории Раменского муниципального округа прошла вторая в 2025 году кустовая выездная администрация. Мероприятие на одной площадке собрало председателей советов многоквартирных домов Котельников, Жуковского, Раменского, Люберец и Бронниц, инспекторов министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области и глав городских округов, сообщает пресс-служба ведомства.

Цель встречи — обеспечить открытый диалог между представителями органов государственной власти и общественных деятелей.

«Очень радует новая форма диалога с жилищными активистами. Взаимодействие нескольких муниципалитетов на одной площадке — это про обмен опытом и новые эффективные решения в нашей нелегкой работе. Видим, что такой формат позволяет быть выслушанным каждому жителю и дает возможность на месте получать ответы представителей отраслевых министерства и администраций», — сказала председатель координационного совета ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Олеся Тыщенко.

В ходе мероприятия заместитель начальника территориального отдела ведомства провел прием граждан и представителей Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Подмосковья.

Жителям даны развернутые ответы и рекомендации по решению следующих вопросов:

начисление оплаты за общедомовые приборы учета;

благоустройство придомовой территории;

содержание контейнерных площадок;

подключения пожарной сигнализации в местах общего пользования МКД.

Инспекторами взяты на контроль письменные обращения, по результатам рассмотрения которых будут приняты соответствующие меры реагирования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.