В Раменском жители обсудили вопросы сферы ЖКХ вместе с представителями власти
Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
На территории Раменского муниципального округа прошла вторая в 2025 году кустовая выездная администрация. Мероприятие на одной площадке собрало председателей советов многоквартирных домов Котельников, Жуковского, Раменского, Люберец и Бронниц, инспекторов министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области и глав городских округов, сообщает пресс-служба ведомства.
Цель встречи — обеспечить открытый диалог между представителями органов государственной власти и общественных деятелей.
«Очень радует новая форма диалога с жилищными активистами. Взаимодействие нескольких муниципалитетов на одной площадке — это про обмен опытом и новые эффективные решения в нашей нелегкой работе. Видим, что такой формат позволяет быть выслушанным каждому жителю и дает возможность на месте получать ответы представителей отраслевых министерства и администраций», — сказала председатель координационного совета ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Олеся Тыщенко.
В ходе мероприятия заместитель начальника территориального отдела ведомства провел прием граждан и представителей Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Подмосковья.
Жителям даны развернутые ответы и рекомендации по решению следующих вопросов:
- начисление оплаты за общедомовые приборы учета;
- благоустройство придомовой территории;
- содержание контейнерных площадок;
- подключения пожарной сигнализации в местах общего пользования МКД.
Инспекторами взяты на контроль письменные обращения, по результатам рассмотрения которых будут приняты соответствующие меры реагирования.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.
«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.