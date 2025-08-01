В Раменском пройдет масштабное обновление инфраструктуры теплоснабжения

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В рамках программы развития инженерной инфраструктуры Московской области на 2025–2026 годы в Раменском округе реализуется комплекс важных инфраструктурных проектов при поддержке министерства энергетики МО. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках модернизации инфраструктуры и повышения качества жизни пациентов и сотрудников Денежниковского психоневрологического интерната планируется строительство современной модульной котельной. Это мероприятие направлено на обеспечение надёжного и эффективного теплоснабжения объекта.

Основные преимущества модульных котельных:

Быстрое возведение и запуск в эксплуатацию.

Гибкость в выборе мощности и типа оборудования.

Возможность расширения и модернизации в будущем.

Энергоэффективность и экономичность в эксплуатации.

Новая котельная будет оснащена современным оборудованием, которое позволит оптимизировать процесс теплоснабжения и снизить расходы на энергоресурсы.

Для обеспечения надежного теплоснабжения тысяч жителей нового микрорайона ЖК «Раменский» планируется возведение мощной газовой котельной. Это мероприятие является частью комплексной программы по развитию инфраструктуры округа и созданию комфортных условий для проживания.

Основные характеристики газовой котельной:

Высокая мощность, позволяющая обеспечить теплом большое количество жилых домов и общественных зданий.

Использование природного газа в качестве топлива, что обеспечивает экологичность и экономичность работы котельной.

Современное оборудование, которое позволяет оптимизировать процесс теплоснабжения и снизить расходы на энергоресурсы.

Новая газовая котельная станет важным элементом инфраструктуры ЖК «Раменский», обеспечив надежное и эффективное теплоснабжение для жителей.

Для модернизации системы теплоснабжения деревни Верея и села Быково планируется создание двух блочно-модульных котельных. Это мероприятие направлено на повышение эффективности и надежности теплоснабжения населенных пунктов, а также на снижение расходов на энергоресурсы.

Основные преимущества блочно-модульных котельных:

Быстрое возведение и запуск в эксплуатацию.

Гибкость в выборе мощности и типа оборудования.

Возможность расширения и модернизации в будущем.

Энергоэффективность и экономичность в эксплуатации.

Новые котельные будут оснащены современным оборудованием, которое позволит оптимизировать процесс теплоснабжения и снизить расходы на энергоресурсы.

Эти проекты направлены на улучшение качества жизни жителей Раменского округа и повышение эффективности работы коммунальных служб.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.

«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.