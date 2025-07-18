В Раменском продолжается замена труб на центральном водоводе

В Раменском продолжаются работы по замене стальных труб на пластиковые на центральном водоводе города. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Главный инженер АО «Раменский водоканал» Юрий Орехов рассказал, что водоканал каждый год меняет стальные трубы центрального водовода, так как им уже около 50 лет, и они подвержены коррозии. На этот раз заменяется участок протяженностью 650 метров. Вместо стальных труб прокладываются пластиковые трубы из полиэтилена низкого давления диаметром 500 мм.

По словам главного инженера, пластиковые трубы имеют лучшие гидравлические показатели и меньшее сопротивление потоку воды. На объекте работает бригада из экскаваторщиков и слесарей. Они сваривают пластиковые трубы в плети длиной более 600 метров, а затем укладывают их в траншею.

Помимо замены труб, водоканал также меняет все задвижки в водопроводных камерах на этом участке для обеспечения нормальной эксплуатации. Юрий Орехов отметил, что подрядчики работают в графике, и согласно договору.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.

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