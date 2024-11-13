В Раменском округе завершается ремонт подъездов, запланированный на 2024 год

Сотрудники подрядных организаций завершают работы по ремонту подъездов в Раменском округе по губернаторской программе «Мой подъезд» в многоквартирных домах. Всего в этом году в рамках программы запланировано отремонтировать 93 подъезда за счет средств управляющих компаний и областного бюджета. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На 12 ноября ремонт завершен в 60 подъездах, 45 из них сданы в управление технического надзора капитального ремонта Московской области, еще 15 планируют сдать к 18 ноября. Например, ремонт уже завершили в доме № 6 в селе Ульянино, в доме № 9 на улице Коммунистической и в доме № 8 на улице Карла Маркса в городе Раменское.

В работе остаются 33 подъезда. Завершение ремонта этих объектов запланировано на 28 ноября.

В ходе ремонта рабочие обновляют входные группы, полы, стены, потолки, меняют почтовые ящики, осветительные приборы и оконные блоки, убирают провода в короба, ремонтируют мусоропровод.

12 ноября глава Раменского округа Эдуард Малышев посетил многоквартирные дома на улице Гурьева, где пообщался с жильцами. Произведенный ремонт был выполнен качественно, что положительно отразилось на оценках людей.

«Еще раз обратил внимание коллег по администрации на необходимости вовремя и с надлежащим качеством завершить реализацию программы в этом году. Необходимо максимально ответственно подойти к выполнению этой задачи», — написал Эдуард Владимирович.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.