В Раменском округе заменят фасады в 33 многоквартирных домах в 2025 году

В текущем году в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» по региональной программе капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Раменском муниципальном округе запланировано отремонтировать фасады в 33 МКД. Заказчиком работ выступает фонд капитального ремонта Московской области, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В том числе, фасады обновят по адресам:

Раменский м. о., д. Островцы, ул. Подмосковная, д. 1;

Раменский м. о., д. п. Родники, ул. Б. Учительская, д. 6;

Раменский м. о., д. п. Удельная, ул. Зеленый городок, д. 6;

Раменский м. о., д. п. Удельная, ул. Солнечная, д. 36;

Раменский м. о., д. Фоминское, д. 8.

На территории Подмосковья продолжаются масштабные работы по капитальному ремонту фасадов. Ранее пресс-служба министерства ЖКХ Московской области уже сообщала, что с самого начала реализации программы капремонта было отремонтировано 4,7 тыс. фасадов многоквартирных домов.

Ремонт фасада здания подразумевает комплекс работ, нацеленный на сохранение несущих свойств конструктива, повышение теплотехнических характеристик дома и придание ему привлекательного внешнего вида.

Собственники домов, где в настоящий момент проводится капитальный ремонт фасадов и кровель, а также любой желающий могут следить за ходом проведения работ с помощью онлайн-камер видеонаблюдения. Для этого достаточно перейти в раздел «Карта» на сайте фонда капитального ремонта и выбрать дом с функцией видеонаблюдения».

Ознакомиться с адресной программой капремонта МКД можно на главной странице компьютерной версии сайта фонда капитального ремонта Подмосковья или в разделе «Документы».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.