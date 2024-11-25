В Раменском округе решили вопрос освещения территории ЖК «Березовая роща»

На личном приеме к главе округа Эдуарду Малышеву обратилась инициативная группа жителей ЖК «Березовая роща». Люди освятили целый комплекс проблем, которые возникли после ввода в эксплуатацию нового жилого комплекса. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Эдуард Малышев выехал на место совместно с профильными заместителями и представителями всех ответственных ведомств, для того, чтобы лично оценить сложившуюся ситуацию и принять меры по ее устранению.

Трудности с освещением территории ЖК были решены. Определились временные рамки для устранения ряда других недочетов, о которых заявили люди. Были определены ответственные лица. В ходе беседы было подробно рассказано о перспективах развития социальной инфраструктуры рядом с жилым комплексом.

«Спасибо жителям за конструктивные замечания и откровенный разговор. До окончательного решения всех заявленных проблем они остаются на контроле администрации Раменского городского округа», — написал Эдуард Владимирович в социальных сетях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.