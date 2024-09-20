В Раменском округе 25 сентября пройдет муниципальный форум «Управдом»
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В Раменском состоится муниципальный форум «Управдом» 25 сентября. В нем примут участие представители служб ЖКХ и благоустройства Раменского городского округа, ассоциации председателей многоквартирных домов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
25 сентября июня на муниципальном форуме «Управдом» жители Раменского городского округа смогут обсудить важные вопросы, касающиеся ремонта и обслуживания объектов водоснабжения и водоотведения, а также уборки снега в зимний период.
В рамках мероприятия участники обсудят выполненные в 2024 году работы по обслуживанию и ремонту объектов Раменского водоканала, а также график вывоза и места складирования снега.
По информации ассоциации председателей советов многоквартирных домов в Раменском на повестке форума следующие вопросы:
- выполненные работы в рамках инвестиционной программы и программы ремонтов в сфере водоснабжения и водоотведения в 2024 году, запланированные работы на 2025 год
- подготовка к зиме, места складирования и график уборки снега на территории Раменского городского округа
Жители смогут задать все интересующие их вопросы и высказать свои предложения.
Начало форума запланировано на 17:00 по адресу: г. о. Раменское, ул. Махова, д. 18/1, СК «Борисоглебкий».
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.
«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.