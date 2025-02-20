В Раменском округе 21 февраля возможны плановые отключения электроэнергии

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«Мособлэнерго» информирует о возможных плановых отключениях электроэнергии. На энергообъектах, обслуживаемых компанией, будут проводиться технические работы для повышения надежности электроснабжения потребителей. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Для обеспечения безопасного выполнения работ отключение электричества планируется:

21.02.2025 (08:00 — 17:00) Раменский м. о., д. Бояркино, д. Бояркино «У озера», ул. Тихоновская, СНТ «Ромашкино-3», ДНП «Зеленая опушка», ДНП «У берега», СНТ «Ромашкино-2». Строительство новой ТП.

21.02.2025 (08:00 — 17:00) Раменский м. о., д. Дергаево, ул. Центральная. Реконструкция ВЛ.

21.02.2025 (08:00 — 17:00) Раменский м. о., д. Дементьево. Капитальный ремонт.

21.02.2025 (08:00 — 17:00) Раменский м. о., п. Ильинский ул. Пионерская, ул. Пролетарская, ул. Рабочая, ул. Опаринская, Ильинский просек, ул. 1-я Лесная. Реконструкция ТП.

21.02.2025 (08:00 — 17:00) Раменский м. о., с. Быково ул. Колхозная, ул. Шоссейная, ул. Новая, ул. Санаторная. Установка ПУ.

21.02.2025 (08:00 — 17:00) г. Раменское, ул. Красный Октябрь, ул. Десантная, аптека, почта, парикмахерская, детский сад № 9, магазин «Дикси». Ревизия оборудования.

21.02.2025 (08:00 — 17:00) Раменский м. о., д. Заболотье, ул. СПТУ-93, ул. Солнечная. Ремонт оборудования.

21.02.2025 (08:00 — 17:00) Раменский м. о., д. Первомайка, ул. Озерная, Озерный переулок, ул. Октябрьская, ул. Восточная, ул. Центральная, ул. Московская, ул. Новая. Опиловка.

21.02.2025 (08:00 — 17:00) Раменский м. о., п. Электроизолятор. Ремонт оборудования.

По вопросам отключений и качества электроснабжения обращаться на «Горячую линию» АО «Мособлэнерго» по телефону 8 (495) 99-500-99.

Информацию о внеплановых отключениях можно найти на сайте компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.