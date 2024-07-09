В Раменском энергетики завершили работы по восстановлению электроснабжения

В Раменском городском округе специалисты подмосковной энергосетевой компании «Мособлэнерго» завершили восстановительные работы на сетях после урагана «Орхан», прошедшего в столичном регионе 5 июля 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Оперативно-ремонтные бригады работали в круглосуточном режиме на протяжении трех суток. Ситуация находилась на особом контроле Министерства энергетики Московской области, администрации Раменского городского округа и руководства «Мособлэнерго».

На Раменский городской округ пришелся особый разгул стихии. Так, в селах Ильинское и Гжель было повреждено 60 опор линий электропередачи, на провода и/или возле ЛЭП упало 104 дерева. Для нормализации ситуации было задействовано 31 единица спецтехники. В круглосуточном дежурстве трудилось 24 бригады (98 человек) Раменского филиала «Мособлэнерго», еще 7 бригад было направлено соседними филиалами.

К вечеру понедельника 8 июля большинство потребителей было включено по нормальной схеме электроснабжения. Энергетики получили благодарности от жителей за профессиональную работу по восстановлению электроснабжения после урагана «Орхан».

Ранее в связи со штормовым предупреждением, объявленным в Подмосковье, в регионе был введен режим повышенной готовности.

Как отметил Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин, в оперативном восстановлении электроснабжения потребителей Подмосковья было задействовано 445 бригады (1 858 человек), 625 единиц спецтехники, 211 передвижных дизель-генераторных установок, готовых в любой момент обеспечить резервное электроснабжение жителей на период восстановительных работ.

В ведомстве также напомнили, что жители могут сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов по единому бесплатному телефону «Светлой линии «Россети Московский регион» 8 (800) 220-0-220 или по телефону «Горячей линии» «Мособлэнерго» 8 (495) 99-500-99.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.