В округе Пушкинский продолжается реализация президентской программы соцгазификации

Депутат Госдумы Сергей Пахомов совместно с главой округа Пушкинский Максимом Красноцветовым посетили один из частных домов в Нагорном. Это один из населенных пунктов в округе Пушкинский, который догазифицирован в рамках действующей программы социальной газификации. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В общей сложности в округе «голубое топливо» газовщики дотянули до домов 65 населенных пунктов, где ветка газопровода уже проходила по границе или непосредственно по деревне или селу. Считается, что это один из лучших показателей по Подмосковью.

Так, запустили газовую горелку в котле в доме № 29 в Нагорном. Событие для Ольги Константиновны и ее семьи по-настоящему торжественное — долгое время здесь ждали доступ к экономичному топливу. Программа социальной газификации, инициированная партией «Единая Россия», для многих сделала мечту о подключении реальностью.

В Подмосковье, где объемы работ действительно большие, пошли еще дальше — есть региональные компенсации на проектирование сетей, установку и подключение оборудования, приобретение газового оборудования и прибора учета. Причем объем компенсаций может составлять до 100%.

Следующий этап в округе Пушкинский — догазификация садовых товариществ, что стало возможным благодаря принятым Госдумой в минувшую сессию законам. Сейчас в программе 62 СНТ, первые строительно-монтажные работы намечены на IV квартал 2024 года.

«Что касается конкретно нашей работы в этой части. Кроме, естественно, практически постоянного контакта с руководством «Мособлгаза». Мы в Госдуме за последний год в тесном контакте с Газпромом и правительством приняли три больших комплексных закона, которые напрямую касаются соцгазификации, а конкретно — упрощают проектирование распределительных газопроводов по населенным пунктам, обеспечивают быстрый ремонт и модернизацию, а также упрощают технологическое присоединение к сетям. Все это дает реальную возможность существенно ускорять процессы производства работ», — отметил Пахомов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям Подмосковья.

«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.