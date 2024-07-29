В округе Пушкинский продолжается подготовка к отопительному сезону

В настоящее время в Городском округе Пушкинский особое внимание уделяется качеству подготовки к осенне-зимнему периоду. В постоянном режиме в округе проводятся встречи с представителями ресурсоснабжающих организаций для оценки текущих этапов готовности к отопительному сезону, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Глава Пушкинского Максим Красноцветов совместно с коллегами посетил котельную по улице Заводская в Ивантеевке, чтобы лично оценить темпы работ на объекте и пообщаться с ответственными лицами.

«Котельная введена в эксплуатацию в 1966 году. В этом году на объекте проводятся работы по ремонту котла, ремонту питательного насоса, капитально ремонтируются участки тепловых сетей. По Центральному проезду проводится перекладка трубопроводов теплосети. Работы серьезные, все это позволит повысить качество подаваемого ресурса в осенне-зимний период», — поделился Максим Красноцветов.

Всего на территории Пушкинского осуществляют деятельность 32 теплоснабжающие организации, 7 организаций по водоснабжению и водоотведению. Подготовка к осенне-зимнему периоду проводится на всех 127 котельных округа в соответствии с графиком.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с „Газпромом“ позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.